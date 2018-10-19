Хвороби

Кандидозний стоматит у дорослих

Зміст статті: Механізм розвитку патології Симптоматика прояви патології Діагностичні заходи Терапевтичний вплив Лікувальний курс стоматиту у дітей Рекомендації лікарів…

19.10.2018
Хвороби

Стоматит у новонароджених немовлят

Зміст статті: Основні симптоми Основні причини Збудники Діагностування Лікування Противірусні препарати Протигрибкові препарати Знеболюючі препарати Загоюють препарати Народні засоби…

19.10.2018
Препарати

Октреотид при панкреатиті

Зміст статті: Властивості засобу Показання та протипоказання Форми випуску Октреотид при панкреатиті покликаний придушити продукування серотоніну і превести до…

18.10.2018